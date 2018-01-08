В Дніпрі невідомий поранив ножем таксиста та угнав його авто
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В одному з районів міста Дніпро в ніч з 7 на 8 січня, невідомий напав з ножем на таксиста, та заволодів його автомобілем. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі ГУНП України в Дніпропетровській області.
"За попередньою інформацією невідомий зловмисник напав на водія таксі, при цьому наніс йому численні ножові поранення, в тому числі живота та рук. Після цього, зловмисник заволодів автомобілем та поїхав в невідомому напрямку", - розповіли в прес-службі.
В поліції додали, що потерпілий знаходиться у медичному закладі, де йому надається необхідна допомога. Розшуки зловмисника тривають, за цим фактом відкрита кримінальна справа.
Нагадаємо, працівники кримінальної поліції Мукачівського відділу встановили і затримали 26-річного мукачівця за вбивство юнака через ревнощі у під'їзді багатоповерхівки на вулиці Шандора Петефі в Мукачеві.