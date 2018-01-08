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В запорізькій лікарні у відділенні дитячої інтенсивної терапії сталося коротке замикання

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. В дитячій лікарні міста Запоріжжя внаслідок короткого замикання, сталося задимлення в приміщені, де знаходилися немовляти. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

В запорізькій лікарні у відділенні дитячої інтенсивної терапії сталося коротке замикання

За словами рятувальників, 8 січня о 01:22 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від медперсоналу про задимлення в одному із приміщень дитячої лікарні №5 Хортицького району м. Запоріжжя.

"На місці події рятувальники встановили, що на першому поверсі у приміщенні компресорної, відділення дитячої інтенсивної терапії сталось коротке замикання електропроводки медичного обладнання без послідуючого горіння. На момент виникнення замикання, в приміщенні знаходилось 11 немовлят. Недоношені діти та новонароджені з патологією потребують ретельного, особливого догляду. Одним із ефективних методів підтримування здоров’я новонародженого є поміщення його в кувез (інкубатор). Евакуація із приміщення не проводилась, так як немовлята знаходились під вакуумом, та їхньому життю нічого не загрожувало", - розповіли в прес-службі.

Рятувальники відключили електроенергію в приміщенні, що не вплинуло на роботу апаратів, так як кожний має свій блок живлення та звільнили приміщення від диму шляхом провітрювання.

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Враховуючи той факт, що це об'єкт з цілодобовим масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику прибули 14 одиниць техніки та 58 чоловік особового складу. За фактом подій відповідні органи проводять розслідування.

Нагадаємо, в Дніпровському районі столиці, підчас гасіння пожежі в багатоповерховому будинку, рятувальники знайшли тіло літньої жінки.

          

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