В день місцевих виборів Україна перейде на зимовий час

“25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться цієї неділі, 25 жовтня. На них обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, сільських, селищних, міських голів. Місцеві вибори в Україні вперше пройдуть в умовах пандемії коронавіруса, тому у МОЗ не виключають спалах COVID-19 після голосування.

У день виборів також відбудеться ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським загальнонаціональне опитування, українцям запропонують відповісти на п’ять запитань.

Як повідомляв УНН, із 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим графіком.