В Дагестані 265 дітей госпіталізовано з ознаками гострої кишкової інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Понад 360 людей госпіталізовано в Махачкалі через кишкову інфекцію, 265 з них - діти. Про це повідомив директор департаменту громадського здоров'я та комунікацій МОЗ РФ Олег Салагаєв, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"В даний час в лікарнях Махачкали перебувають 364 людини з ознаками гострої кишкової інфекції, з них 265 - діти. Хворим надається уся необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає. Необхідно відзначити, що кількість вступників в стаціонар знижується, що свідчить про зменшення активності епідемічного процесу. 175 осіб з раніше хворих вже виписані у зв'язку з поліпшенням самопочуття", - повідомив О.Салагаєв.
Він зазначив, що медики продовжують обходи для активного виявлення хворих. Всього організовано 355 лікарсько-сестринських бригад, які вже оглянули понад 78 тисяч осіб.
Нагадаємо, у Дагестані з отруєнням госпіталізовано 267 людей.