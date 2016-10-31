В Дагестане 265 детей госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции

"В настоящее время в больницах Махачкалы находятся 364 человека с признаками острой кишечной инфекции, из них 265 - дети. Больным предоставляется вся необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Необходимо отметить, что количество поступающих в стационар снижается, что свидетельствует об уменьшении активности эпидемического процесса. 175 человек из ранее заболевших уже выписаны в связи с улучшением самочувствия ", - сообщил О.Салагаев.

Он отметил, что медики продолжают обходы для активного выявления больных. Всего организовано 355 врачебно-сестринских бригад, которые уже осмотрели более 78 тысяч человек.

Напомним, в Дагестане с отравлением госпитализированы 267 человек .