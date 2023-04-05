В Бразилії чоловік з сокирою увірвався в дитсадок: в результаті нападу четверо дітей загинули

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Загиблим — трьом хлопчикам і дівчинці — було від 5 до 7 років, повідомляє місцева поліція. Губернатор штату Санта-Катаріна Жоржиньо Мелло, повідомив, що підозрюваний чоловік був заарештований.

Співробітник поліції повідомив CNN Brazil, що підозрюваний, віком 25 років, перестрибнув через стіну на ігровий майданчик дитячого садка Cantinho Bom Pastor, перш ніж напасти на дітей. Він втік після того, як вчителі стали на захист дітей, а згодом, за словами офіцера, здався поліції.

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