В Бразилии мужчина с топором ворвался в детсад: в результате нападения четверо детей погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Четверо детей погибли и еще четверо получили ранения в результате нападения с топором в детском саду в южном бразильском городе Блуменау. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Погибшим — трем мальчикам и девочке — было от 5 до 7 лет, сообщает местная полиция. Губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Мелло, сообщил, что подозреваемый мужчина был арестован.
Сотрудник полиции сообщил CNN Brazil, что подозреваемый, в возрасте 25 лет, перепрыгнул через стену на игровую площадку детского сада Cantinho Bom Pastor, прежде чем напасть на детей. Он сбежал после того, как учителя стали на защиту детей, а впоследствии, по словам офицера, сдался полиции.
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