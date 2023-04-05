В Бразилии мужчина с топором ворвался в детсад: в результате нападения четверо детей погибли

Детали

Погибшим — трем мальчикам и девочке — было от 5 до 7 лет, сообщает местная полиция. Губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Мелло, сообщил, что подозреваемый мужчина был арестован.

Сотрудник полиции сообщил CNN Brazil, что подозреваемый, в возрасте 25 лет, перепрыгнул через стену на игровую площадку детского сада Cantinho Bom Pastor, прежде чем напасть на детей. Он сбежал после того, как учителя стали на защиту детей, а впоследствии, по словам офицера, сдался полиции.

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