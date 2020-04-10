В березні інфляція в Україні сповільнилась до 2,3% - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У березні споживча інфляція сповільнилась до 2,3%. Ціни за місяць зросли на 0,8%. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
“У березні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,3% (з 2,4% у лютому). У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Споживча інфляція очікувано перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що інфляція й надалі сповільнювалася порівняно з траєкторією прогнозу, опублікованого в інфляційному звіті за січень 2020 року
Нагадаємо, .в лютому інфляція уповільнилась до 2,4%.