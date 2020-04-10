В марте инфляция в Украине замедлилась до 2,3% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В марте потребительская инфляция замедлилась до 2,3%. Цены за месяц выросли на 0,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В марте 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% (с 2,4% в феврале). В месячном измерении цены выросли на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Потребительская инфляция ожидаемо находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.", - говорится в сообщении.
Указано, что инфляция и дальше замедлялась по сравнению с траекторией прогноза, опубликованном в инфляционном отчете за январь 2020 года.
Напомним, в феврале инфляция замедлилась до 2,4%.