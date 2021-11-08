В Азербайджані відзначають річницю перемоги в Нагірному Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Азербайджану в понеділок, щоб відзначити річницю перемоги країни у шеститижневій битві за Нагірний Карабах, інформує УНН.
Деталі
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив 8 листопада Днем Перемоги та відзначення захоплення азербайджанськими військами стратегічного міста Шуша, що змусило Вірменію, через два дні опісля того, погодитися на перемир'я за посередництва Росії.
"Ми відновили гідність, - сказав Алієв. - Ми житимемо вічно як країна-переможець і як нація-переможниця. Якщо якась сила у Вірменії коситься на нас чи виявлятиме реваншистські тенденції, вона побачить наш кулак".
У рамках святкування, демонстранти та військові курсанти несли через столицю Баку величезний 440-метровий національний прапор.
Доповнення
Нагірний Карабах перебуває у складі Азербайджану, але під контролем етнічних вірменських сил, підтримуваних Вірменією, відтоді, як у 1994 року там закінчилася сепаратистська війна.
Військові дії, що спалахнули у вересні 2020 року, ознаменували найбільшу ескалацію конфлікту за чверть століття. За 44 дні запеклих боїв, у яких загинули тисячі людей, азербайджанські військові розгромили вірменські сили та рушили в глиб Нагірного Карабаху.
Відповідно до угоди, що поклала край конфлікту, Азербайджану було повернено значну частину Нагірного Карабаху, а також потрібно, щоб Вірменія здала всі регіони, які вона утримувала за межами сепаратистського регіону. Росія надіслала майже 2 тисячі миротворців як мінімум на п'ять років для спостереження за мирною угодою.
Мирна угода відзначалася як тріумф в Азербайджані, але спровокувала місяці масових вуличних протестів у Вірменії проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого опозиція звинувачувала "у зраді національних інтересів".
Додамо
Близько 10 тисяч прихильників опозиції зібралися у понеділок у столиці Вірменії Єревані, щоб засудити правління Пашиняна.
Роберт Кочарян, колишній президент країни, який очолює опозиційний блок Вірменії, розкритикував Пашиняна за те, що він спровокував торішні воєнні дії, що він назвав "непродуманою політикою", а потім упустив шанс на більш раннє перемир'я, яке могло б перешкодити Азербайджану отримати контроль над більшою частиною Нагірного Карабаху.
"Уряд зробив все, щоб програти війну", - сказав Кочарян на мітингу.
Віце-спікер парламенту Вірменії Ішхан Сагательян закликав до загальнонаціонального руху опору, щоб завадити Пашиняну піти на нові поступки Азербайджану, чого побоюється опозиція.