В Азербайджане отмечают годовщину победы в Нагорном Карабахе

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25184 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 53007 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 74658 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 227719 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130342 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 398924 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316031 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214935 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244881 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255537 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 10903 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 11740 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 7630 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 8200 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 19270 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 4400 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 138734 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 227713 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 398922 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259499 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 11889 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21388 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50005 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74758 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59697 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В Азербайджане отмечают годовщину победы в Нагорном Карабахе

Киев • УНН

 • 15550 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Десятки тысяч человек прошли маршем по столице Азербайджана в понедельник, чтобы отметить годовщину победы страны в шестинедельной битве за Нагорный Карабах, информирует УНН.

В Азербайджане отмечают годовщину победы в Нагорном Карабахе

Детали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 8 ноября Днем Победы и празднования захвата азербайджанскими войсками стратегического города Шуша, что заставило Армению, через два дня после того, согласиться на перемирие при посредничестве России.

"Мы восстановили достоинство, - сказал Алиев. - Мы будем жить вечно как страна-победитель и как нация-победительница. Если какая-то сила в Армении косится на нас или будет выявлять реваншистские тенденции, она увидит наш кулак".

В рамках празднования, демонстранты и военные курсанты несли через столицу Баку огромный 440-метровый национальный флаг.

Дополнение

Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, но под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией, с тех пор, как в 1994 году там закончилась сепаратистская война.

Военные действия вспыхнули в сентябре 2020 года, ознаменовали самую большую эскалацию конфликта за четверть века. За 44 дня ожесточенных боев, в которых погибли тысячи людей, азербайджанские военные разгромили армянские силы и двинулись в глубь Нагорного Карабаха.

В соответствии с соглашением, положившим конец конфликту, Азербайджану была возвращена значительная часть Нагорного Карабаха, а также требуется, чтобы Армения сдала все регионы, которые она удерживала за пределами сепаратистского региона. Россия прислала почти 2 тысячи миротворцев как минимум на пять лет для наблюдения за мирным соглашением.

Мирное соглашение отмечалась как триумф в Азербайджане, но спровоцировало месяца массовых уличных протестов в Армении против премьер-министра Никола Пашиняна, которого оппозиция обвиняла "в предательстве национальных интересов".

Добавим

Около 10 тысяч сторонников оппозиции собрались в понедельник в столице Армении Ереване, чтобы осудить правления Пашиняна.

Роберт Кочарян, бывший президент страны, который возглавляет оппозиционный блок Армении, раскритиковал Пашиняна за то, что он спровоцировал прошлогодние военные действия, что он назвал "непродуманной политикой", а затем упустил шанс на более раннее перемирие, которое могло бы помешать Азербайджанау получить контроль над большей частью Нагорного Карабаха.

"Правительство сделало все, чтобы проиграть войну", - сказал Кочарян на митинге.

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагательян призвал к общенациональному движению сопротивления, чтобы помешать Пашиняну пойти на новые уступки Азербайджану, чего опасается оппозиция.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06