В Айові три людини загинули через стрілянину в спорт-барі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Три людини загинули і ще троє отримали поранення через стрілянину в спорт-барі в американському місті Де Мойнс, штату Айова. Про це з посиланням на міську поліцію повідомляє телеканал KIRO 7, передає УНН.
Деталі
Поліція отримала інформацію про те, що сталося 26 вересня о 2:00 (10:00 за часом Києва) у барі La Familia Sports Pub and Lounge.
За попередніми даними, конфлікт почався з бійки. При цьому самі учасники бійки вийшли з бару, сіли в різні машини і роз’їхалися. Після цього всередині бару невідомі відкрили вогонь по натовпу.
Доповнення
У квітні президент США Джо Байден назвав збройне насильство в країні “епідемією” і “міжнародною ганьбою”. Він запропонував ввести ряд обмежувальних заходів: заборонити вільний продаж комплектуючих для зброї, а також змінити статус пістолетів, модифікованих стабілізаторами, які збільшують точність попадання. Останні Байден визнав за необхідне прирівняти до пістолетів з глушниками і записувати у власників такої зброї ім’я та інші особисті дані.
Крім того, американський президент запропонував наділити суди правом вилучати зброю у окремих громадян за запитом родичів та інших осіб.