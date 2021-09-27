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В Айове три человека погибли в результате стрельбы в спорт-баре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы в спорт-баре в американском городе Де Мойнс, штата Айова. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает телеканал KIRO 7, передает УНН.

Детали

Полиция получила информацию о том, что произошло 26 сентября в 2:00 (10:00 по времени Киева) в баре La Familia Sports Pub and Lounge.

По предварительным данным, конфликт начался с драки. При этом сами участники драки вышли из бара, сели в разные машины и разъехались. После этого внутри бара неизвестные открыли огонь по толпе.

Дополнение

В апреле президент США Джо Байден назвал вооруженное насилие в стране "эпидемией" и "международным позором". Он предложил ввести ряд ограничительных мер: запретить свободную продажу комплектующих для оружия, а также изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизаторами, которые увеличивают точность попадания. Последние Байден признал необходимым приравнять к пистолетам с глушителями и записывать у владельцев такого оружия имя и другие личные данные.

Кроме того, американский президент предложил наделить суды правом изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников и других лиц.

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