В авто власника фармфірми в Харкові спрацював саморобний вибуховий пристрій

Вибух пролунав, коли авто з бізнесменом та двома охоронцями під’їжджав до будинку, де проживає підприємець.

Вибуховий пристрій був розміщений в районі багажника автомобіля. У поліції повідомили, що з місця події були вилучені фрагмент проводу, запал УЗРГМ-2 та залишки гранати Ф-1.

Як повідомляв УНН, вчора, 5 липня, близько 18 години в одному з районів Харкова вибухнув автомобіль. Як повідомлялося, постраждало троє осіб. Водночас, постраждалі не зверталися за медичною допомогою. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом замаху на вбивство (ст.15 та ст.115 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.