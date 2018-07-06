В авто владельца фармфирмы в Харькове сработало самодельное взрывное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе гранаты Ф-1, сработало в багажнике автомобиля владельца фармацевтической фирмы в Харькове. Об этом сообщили УНН в полиции.
Взрыв прогремел, когда автомобиль с бизнесменом и двумя охранниками подъезжал к дому, где проживает предприниматель.
Взрывное устройство было размещено в районе багажника автомобиля. В полиции сообщили, что с места происшествия были изъяты фрагмент провода, запал УЗРГМ-2 и остатки гранаты Ф-1.
Как сообщал УНН, вчера, 5 июля, около 18 часов в одном из районов Харькова взорвался автомобиль. Как сообщалось, пострадали три человека. В то же время пострадавшие не обращались за медицинской помощью. Правоохранители начали расследование по факту покушения на убийство (ст.15 и ст.115 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.