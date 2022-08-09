В Австрії рашистка накинулася на українок вигукуючи слова на підтримку війни рф проти України. Росіянка отримала покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російська блогерка Юлія Прохорова (Чернишева), яка мешкає в Німеччині, поплатилася відпусткою в Австрії. У своєму Telegram вона виклала відео, на якому переслідує двох українок вулицею та вигукує слова на підтримку війни росії проти України, передає УНН.
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"Дівчата! Слава росії! росія переможе, росія переможе! Чий Херсон? Ага, ха-ха, Україна! Вже референдум проводять! Н***й вашу Україну", - сказала росіянка, співаючи та сміючись.
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Втім, відповідь не змусила на себе довго чекати. Пізніше рашистка виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували.
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"Я почервоніла від шоку. Щойно мені прийшло сповіщення на пошту від додатку, що мій резерв скасований. … Що, б***ь, задоволені, н****?! Ви, б***ь, мені зіпсували мені всю відпустку", - сказала росіянка на відео, витираючи сльози.
Тепер блогерка планує поїхати до рф.