В Австрії рашистка накинулася на українок вигукуючи слова на підтримку війни рф проти України. Росіянка отримала покарання

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"Дівчата! Слава росії! росія переможе, росія переможе! Чий Херсон? Ага, ха-ха, Україна! Вже референдум проводять! Н***й вашу Україну", - сказала росіянка, співаючи та сміючись.

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Втім, відповідь не змусила на себе довго чекати. Пізніше рашистка виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували.

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"Я почервоніла від шоку. Щойно мені прийшло сповіщення на пошту від додатку, що мій резерв скасований. … Що, б***ь, задоволені, н****?! Ви, б***ь, мені зіпсували мені всю відпустку", - сказала росіянка на відео, витираючи сльози.

Тепер блогерка планує поїхати до рф.