В Австрии рашистка набросилась на украинок выкрикивая слова в поддержку войны рф против Украины. Россиянка получила наказание
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Российская блоггер Юлия Прохорова (Чернышева), проживающая в Германии, поплатилась отпуском в Австрии. В своем Telegram она выложила видео, на котором преследует двух украинок по улице и выкрикивает слова в поддержку войны россии против Украины, передает УНН.
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"Девушки! Слава россии! россия победит, россия победит! Чей Херсон? Ага, ха-ха, Украина! Уже референдум проводят! Н***й вашу Украину", - сказала россиянка, поя и смеясь.
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Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. Позже рашистка обнаружила, что ее аккаунт на Booking заблокировали, а резерв на забронированное жилье в австрийской Вене отменили.
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"Я покраснела от шока. Только что мне пришло уведомление на почту от приложения, что мой резерв отменен. … Что, б***ь, довольны, н****?! Вы б***ь, мне испортили мне весь отпуск", - сказала россиянка на видео, вытирая слезы.
Теперь блоггер планирует поехать в рф.