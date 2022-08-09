В Австрии рашистка набросилась на украинок выкрикивая слова в поддержку войны рф против Украины. Россиянка получила наказание

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"Девушки! Слава россии! россия победит, россия победит! Чей Херсон? Ага, ха-ха, Украина! Уже референдум проводят! Н***й вашу Украину", - сказала россиянка, поя и смеясь.

Детали

Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. Позже рашистка обнаружила, что ее аккаунт на Booking заблокировали, а резерв на забронированное жилье в австрийской Вене отменили.

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"Я покраснела от шока. Только что мне пришло уведомление на почту от приложения, что мой резерв отменен. … Что, б***ь, довольны, н****?! Вы б***ь, мне испортили мне весь отпуск", - сказала россиянка на видео, вытирая слезы.

Теперь блоггер планирует поехать в рф.