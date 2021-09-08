В Австрії посилять обмеження для невакцинованих проти COVID-19

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На тлі зростання показників інфікування та госпіталізацій уряд Австрії вирішив посилити заходи щодо боротьби з COVID-19.

Із наступної середи невакциновані громадяни мають носити маски FFP2 (респіратори) в магазинах другорядної важливості: в яких продають одяг, канцелярські товари тощо. Тим, хто пройшов повний курс вакцинації, маски в цих місцях можна не носити. Водночас ввели зміну, яка стосуватиметься як вакцинованих, так і нещеплених людей: в супермаркетах і громадському транспорті потрібно буде носити виключно респіратори. Наразі дозволено використовувати маски з тканини.

Окрім того, якщо протягом семи днів поспіль зайнято 15% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, невакцинованих людей не допускатимуть у нічні клуби і на масові заходи. Якщо протягом семи днів поспіль зайнято понад 20% місць у лікарнях, людей із тестом на антиген не пускатимуть у бари, ресторани, тренажерні зали та перукарні.

Також із 15 вересня тести на антигени будуть чинними лише 24 години, а не 48 годин як раніше.

Нагадаємо

Нещодавно канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що для повністю вакцинованих "пандемія закінчилася". Він пообіцяв вакцинованим австрійцям, що для них більше не буде нових локдаунів.