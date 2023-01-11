В Авдіївці, через обстріли росіян, від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В Авдіївці Донецької області, через постійні російські обстріли від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш, передає УНН.
За його словами, місто постійно перебуває під російськими обстрілами, але там досі залишається близько 2,5 тисяч жителів, серед яких є діти.
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"Вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста”, – сказав Барабаш.
Він додав, що військові адміністрації постійно звертаються до нардепів та наполягають на тому, щоб прийняли необхідний закон, оскільки безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку.
Доповнення
Станом на 6 січня російські окупанти вбили в Україні 453 дитини і ще понад 877 отримали поранення різного ступеню тяжкості.