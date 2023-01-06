Рашисти вбили в Україні 453 дитини

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

5 січня у м. Берислав Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу та влучання снаряду в житловий будинок загинула сім’я разом з 12-річним сином.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.