Рашисти вбили в Україні 453 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Станом на 6 січня російські окупанти вбили в Україні 453 дитини і ще понад 877 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Як повідомили в Офісі генпрокурора, загалом більше ніж 1330 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф, передає УНН.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.
5 січня у м. Берислав Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу та влучання снаряду в житловий будинок загинула сім’я разом з 12-річним сином.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.