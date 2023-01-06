Рашисты убили в Украине 453 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По состоянию на 6 января российские оккупанты убили в Украине 453 ребенка и еще более 877 получили ранения разной степени тяжести. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в общей сложности более 1330 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф, передает УНН.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 429, Харьковской – 268, Киевской – 117, Херсонской – 83, Николаевской – 81, Запорожской – 81, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 40.
5 января в г. Берислав Херсонской области в результате вражеского обстрела и попадания снаряда в жилой дом погибла семья вместе с 12-летним сыном.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.