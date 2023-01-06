Рашисты убили в Украине 453 ребенка

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 429, Харьковской – 268, Киевской – 117, Херсонской – 83, Николаевской – 81, Запорожской – 81, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 40.

5 января в г. Берислав Херсонской области в результате вражеского обстрела и попадания снаряда в жилой дом погибла семья вместе с 12-летним сыном.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.