В Авдеевке, из-за обстрелов россиян, от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка

По его словам, город постоянно находится под российскими обстрелами, но там до сих пор остается около 2,5 тысяч жителей, среди которых есть дети.

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"Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа. Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому не сказала. К сожалению, нет ни одного законного механизма принудительно вывозить детей из города”, – сказал Барабаш.

Он добавил, что военные администрации постоянно обращаются к нардепам и настаивают на том, чтобы приняли необходимый закон, поскольку безответственные родители подвергают детей опасности.

Дополнение

По состоянию на 6 января российские оккупанты убили в Украине 453 ребенка и еще более 877 получили ранения различной степени тяжести.