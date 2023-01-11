В Авдеевке, из-за обстрелов россиян, от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Авдеевке Донецкой области, из-за постоянных российских обстрелов от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель Авдеевской ВГА Виталий Барабаш, передает УНН.
По его словам, город постоянно находится под российскими обстрелами, но там до сих пор остается около 2,5 тысяч жителей, среди которых есть дети.
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"Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа. Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому не сказала. К сожалению, нет ни одного законного механизма принудительно вывозить детей из города”, – сказал Барабаш.
Он добавил, что военные администрации постоянно обращаются к нардепам и настаивают на том, чтобы приняли необходимый закон, поскольку безответственные родители подвергают детей опасности.
Дополнение
По состоянию на 6 января российские оккупанты убили в Украине 453 ребенка и еще более 877 получили ранения различной степени тяжести.