В АП прокоментували можливість скасування санкцій щодо РФ за президентства Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Адміністрації Президента України заявили, що для прийняття рішення щодо скасування санкцій проти РФ у США недостатньо волі лише президента. Про це сказав заступник голови АП Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу “Україна”, передає УНН.
"Зазначу, що США будує свою політику на принципах поваги до територіальних цінностей і суверенітету, керуючись переконаннями свободи, незалежності і демократії. Для прийняття такого рішення недостатньо волі тільки президента. Це повинні підтримати... і конгрес, і сенат. За результатами сьогоднішніх виборів в конгрес і сенат обрані прихильники України як з боку республіканців, так і демократів. Тому ми сподіваємося, що такі рішення не будуть мати місце, санкції будуть продовжені, і в цьому нас запевнила американський посол", - підкреслив К.Єлісєєв.
Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що санкції проти Росії будуть продовжені в грудні.