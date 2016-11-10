В АП прокомментировали возможность отмены санкций в отношении РФ при президентстве Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Администрации Президента Украины заявили, что для принятия решения об отмене санкций против РФ в США недостаточно воли только президента. Об этом сказал заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина", передает УНН.
"Отмечу, что США строят свою политику на принципах уважения к территориальным ценностям и суверенитету, руководствуясь убеждениями свободы, независимости и демократии. Для принятия такого решения недостаточно воли только президента. Это должны поддержать... и конгресс, и сенат. По результатам сегодняшних выборов в конгресс и сенат избраны сторонники Украины как со стороны республиканцев, так и демократов. Поэтому мы надеемся, что такие решения не будут иметь место, санкции будут продолжены, и в этом нас заверила американский посол", - подчеркнул К.Елисеев.
Напомним, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что санкции против России продлят в декабре.