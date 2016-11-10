В АП оптимістично налаштовані щодо підтримки України після перемоги республіканців у США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна сподівається на подальшу підтримку США і оптимізму у цьому додає той факт, що авангардом такої допомоги були саме республіканці, які і зараз отримали більшість в американському парламенті. Так заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв прокоментував в ефірі телеканалу “Україна” можливість надання Америкою летальної зброї Україні, передає УНН.
“У першу чергу, ми повинні розраховувати лише на себе. Наша країна повинна вміти себе захищати і будувати свою армію. Звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, в тому числі і Сполученим Штатам Америки, і сподіваємося на подальшу підтримку. Оптимізму додає той факт, що авангардом такої допомоги була саме республіканська сторона в американському парламенті. Ми думаємо, що ніяких несподіванок тут не буде. Але ще раз підкреслюю, Україна повинна зміцнювати армію власними силами”, - сказав К.Єлісєєв.
Нагадаємо, в АП прокоментували можливість скасування санкцій щодо РФ за президентства Д.Трампа, зауваживши, що для цього недостатньо рішення лише президента.