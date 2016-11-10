В АП оптимистично настроены относительно поддержки Украины после победы республиканцев в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина надеется на дальнейшую поддержку США и оптимизма в этом придает тот факт, что авангардом такой помощи были именно республиканцы, которые сейчас получили большинство в американском парламенте. Так заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев прокомментировал в эфире телеканала "Украина" возможность предоставления Америкой летальной оружия Украине, передает УНН.
"В первую очередь, мы должны рассчитывать только на себя. Наша страна должна уметь себя защищать и строить свою армию. Конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, в том числе и Соединенным Штатам Америки, и надеемся на дальнейшую поддержку. Оптимизма добавляет тот факт, что авангардом такой помощи была именно республиканская сторона в американском парламенте. Мы думаем, что никаких неожиданностей здесь не будет. Но еще раз подчеркиваю, Украина должна укреплять армию собственными силами", - сказал К.Елисеев.
Напомним, в АП прокомментировали возможность отмены санкций в отношении РФ при президентстве Д.Трампа, отметив, что для этого недостаточно решения только президента.