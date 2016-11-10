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15 марта, 19:03 • 111804 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156901 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131885 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124827 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109569 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103911 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100385 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В АП оптимистично настроены относительно поддержки Украины после победы республиканцев в США

В АП оптимистично настроены относительно поддержки Украины после победы республиканцев в США

Киев • УНН

 • 7549 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина надеется на дальнейшую поддержку США и оптимизма в этом придает тот факт, что авангардом такой помощи были именно республиканцы, которые сейчас получили большинство в американском парламенте. Так заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев прокомментировал в эфире телеканала "Украина" возможность предоставления Америкой летальной оружия Украине, передает УНН.

"В первую очередь, мы должны рассчитывать только на себя. Наша страна должна уметь себя защищать и строить свою армию. Конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, в том числе и Соединенным Штатам Америки, и надеемся на дальнейшую поддержку. Оптимизма добавляет тот факт, что авангардом такой помощи была именно республиканская сторона в американском парламенте. Мы думаем, что никаких неожиданностей здесь не будет. Но еще раз подчеркиваю, Украина должна укреплять армию собственными силами", - сказал К.Елисеев.

Напомним, в АП прокомментировали возможность отмены санкций в отношении РФ при президентстве Д.Трампа, отметив, что для этого недостаточно решения только президента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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