В Антарктиду доправили першу партію вакцини AstraZeneca

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Партія вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca прибула в Антарктиду для імунізації 23 британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

"Можливість вакцинувати людей допоможе зробити населення станції та Антарктиди вільними від COVID-19", – зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Як зазначають, за винятком деяких випадків на чилійській базі, в Антарктиді не фіксували заражень коронавірусом.

Вакцини здолали шлях у майже 10 тис. миль (16 тис. км), перш ніж потрапити на базу. Їх перевозили за температури 2-8°C.

Повідомляють, що другу партію вакцини в Антарктиду доправлять за 4 тижні.

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