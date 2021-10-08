В Антарктиду доправили першу партію вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. За дев'ять місяців після початку поширення вакцин проти COVID-19 партія препарату прибула і в Антарктиду. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Партія вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca прибула в Антарктиду для імунізації 23 британських полярників на дослідницькій станції Ротера.
"Можливість вакцинувати людей допоможе зробити населення станції та Антарктиди вільними від COVID-19", – зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.
Як зазначають, за винятком деяких випадків на чилійській базі, в Антарктиді не фіксували заражень коронавірусом.
Вакцини здолали шлях у майже 10 тис. миль (16 тис. км), перш ніж потрапити на базу. Їх перевозили за температури 2-8°C.
Повідомляють, що другу партію вакцини в Антарктиду доправлять за 4 тижні.
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