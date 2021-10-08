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В Антарктиду доставили первую партию вакцины AstraZeneca

В Антарктиду доставили первую партию вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 14925 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Через девять месяцев после начала распространения вакцин от COVID-19 партия препарата прибыла и в Антарктиду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca прибыла в Антарктиду для иммунизации 23 британских полярников на исследовательской станции Ротера.

"Возможность вакцинировать людей поможет сделать население станции и Антарктиды свободными от COVID-19", — отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

Как отмечают, за исключением некоторых случаев на чилийской базе, в Антарктиде не фиксировали заражений коронавирусом.

Вакцины преодолели путь почти в 10 тыс. миль (16 тыс. км), прежде чем попасть на базу. Их перевозили при температуре 2-8°C.

Сообщают, что вторую партию вакцины в Антарктиду доставят через 4 недели.

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