В Антарктиду доставили первую партию вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Через девять месяцев после начала распространения вакцин от COVID-19 партия препарата прибыла и в Антарктиду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca прибыла в Антарктиду для иммунизации 23 британских полярников на исследовательской станции Ротера.
"Возможность вакцинировать людей поможет сделать население станции и Антарктиды свободными от COVID-19", — отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.
Как отмечают, за исключением некоторых случаев на чилийской базе, в Антарктиде не фиксировали заражений коронавирусом.
Вакцины преодолели путь почти в 10 тыс. миль (16 тыс. км), прежде чем попасть на базу. Их перевозили при температуре 2-8°C.
Сообщают, что вторую партию вакцины в Антарктиду доставят через 4 недели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру