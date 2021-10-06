В Антарктиді зафіксували найнижчу температуру

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Упродовж квітня – вересня 2021 року дослідницька станція, розташована на високому плато в Антарктиді, зафіксувала середню температуру -61°C.

Повідомляють, що це найнижча температура, яку реєстрували з початку ведення обліку (з 1957 року), і вона приблизно на 2,5 °C нижча за середню температуру, яку фіксували протягом останніх 30 років.

Попередній рекорд найхолоднішої зими був 1976 року, який становив -60,6 °C.

Припускають, що таку низьку температуру зумовив сильний полярний вихор у стратосфері, другому шарі атмосфери планети від поверхні Землі.

"Здебільшого вітри в полярній стратосфері були сильнішими, ніж зазвичай, що пов’язано зі зміщенням струменевої течії до полюсу. Це стримує холодне повітря над більшою частиною Антарктиди", — повідомила Емі Батлер, учена із Національного управління океанічних й атмосферних досліджень (NOAA).

Окрім того, сильний полярний вихор також призводить до більшого виснаження озонового шару у стратосфері. Озон захищає поверхню Землі від шкідливих ультрафіолетових променів, а його виснаження може розширити озонову діру над Антарктидою.

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Додамо

Водночас, коли в Антарктиді було зафіксовано найнижчу з відомих середніх зимових температур, супутники виявили, що в окремих регіонах континенту температура була набагато нижчою.

У серпні через низькі температури рівень морського льоду навколо Антарктиди був п’ятим за величиною за всю історію спостережень. Але лід швидко танув протягом наступних кількох тижнів, і до кінця вересня він потоншав до одного з найнижчих рівнів, що спостерігалися тоді. Учені повідомили, що клімат в Антарктиді схильний до швидких змін і що холодна зима не знижує серйозності зміни клімату.

Холодні зимові температури в Антарктиді контрастують із тенденціями в інших частинах світу, де загалом зафіксовано четверте з найбільш спекотних літніх періодів. Фактично, липень 2021 року був найспекотнішим місяцем із коли-небудь зареєстрованих.

"Одна холодна зима — це цікаво, але вона не змінює довгострокової тенденції — потепління", — зазначив Ерік Стейг, професор атмосферних наук Вашингтонського університету.

За його словами, Антарктида нагрівається, як і весь інший світ, й швидко втрачає морський лід.

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