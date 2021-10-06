В Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру

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В течение апреля – сентября 2021 года исследовательская станция, расположенная на высоком плато в Антарктиде, зафиксировала среднюю температуру -61°C.

Сообщают, что это самая низкая температура, которую регистрировали с начала ведения учета (с 1957 года), и она примерно на 2,5°C ниже средней температуры, которую фиксировали в течение последних 30 лет.

Предыдущий рекорд самой холодной зимы был в 1976 году, который составлял -60,6°C.

Предполагают, что такую низкую температуру обусловил сильный полярный вихрь в стратосфере, втором слое атмосферы планеты от поверхности Земли.

"В основном ветры в полярной стратосфере были сильнее, чем обычно, что связано со смещением струйного течения к полюсу. Это сдерживает холодный воздух над большей частью Антарктиды", — сообщила Эми Батлер, ученый из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Кроме того, сильный полярный вихрь также приводит к большему истощению озонового слоя в стратосфере. Озон защищает поверхность Земли от вредных ультрафиолетовых лучей, а его истощение может расширить озоновую дыру над Антарктидой.

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Добавим

В то же время, когда в Антарктиде была зафиксирована самая низкая из известных средних зимних температур, спутники обнаружили, что в отдельных регионах континента температура была намного ниже.

В августе из-за низких температур уровень морского льда вокруг Антарктиды был пятым по величине за всю историю наблюдений. Но лед быстро таял в течение следующих нескольких недель, и до конца сентября он истончился до одного из самых низких уровней, наблюдавшихся тогда. Ученые сообщили, что климат в Антарктиде склонен к быстрым изменениям и холодная зима не снижает серьезности изменения климата.

Холодные зимние температуры в Антарктиде контрастируют с тенденциями в других частях мира, где в целом зафиксировано четвертое из самых жарких летних периодов. Фактически, июль 2021 года был самым жарким месяцем с когда-либо зарегистрированных.

"Одна холодная зима — это интересно, но она не меняет долгосрочной тенденции — потепление", — отметил Эрик Стейг, профессор атмосферных наук Вашингтонского университета.

По его словам, Антарктида нагревается, как и весь остальной мир, и быстро теряет морской лед.

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