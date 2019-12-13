В Антарктиді виявили найглибшу точку на Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Найглибша точка на континентальній Землі була знайдена в Антарктиді, під льодовиком Денман. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Найглибша точка континентальної Землі була визначена в Східній Антарктиді, під льодовиком Денман. Цей заповнений льодом каньйон сягає на 3,5 км нижче рівня моря. Тільки в океані є ще глибші долини", - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що це відкриття проілюстроване на карті Антарктиди, на якій безпрецедентно точно показано форма гірської породи під крижаним покровом.
"Її особливості будуть критичними для нашого розуміння того, як може змінитися полярний південь у майбутньому. Для порівняння, найнижча земля на березі Мертвого моря знаходиться лише на 413 м нижче рівня моря. Нова знахідка показує, наприклад, раніше невпізнані хребти, які будуть перешкоджати відступу талих льодовиків в умовах танення льодовиків та глобального потепління, і, навпаки, ряд гладких, похилих рельєфів, що могли б прискорити виведення", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що над проектом працювали шість років. Раніше для вивчення Антарктиди використовували мікрохвильові імпульси, що проникали крізь лід та за допомогою яких можна було простежити за рельєфом скелі. Але залишались райони, в яких було зібрано дуже мало даних.
Доктор Матьє Морлігем запропонував метод, який основується на фізиці, а саме – збереженні маси.
"Наприклад, якщо відомо, скільки льоду проникає у вузьку долину і як швидко він рухається - об'єм цього льоду можна прорахувати, щоб мати уявлення про глибину і шорсткість прихованого дна долини. Таким чином підрахували, що для льодовика Денман, шириною в 20 км, який тече до океану в Землі Королеви Марії, такий підхід показує, що лід спускається на понад 3500 м нижче рівня моря", - повідомили в ЗМІ.
Нагадаємо, в Єгипті відкрили виставку муміфікованих тварин.