В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на Земле

"Самая глубокая точка континентальной Земли была определена в Восточной Антарктиде, под ледником Денман. Этот заполненный льдом каньон достигает на 3,5 км ниже уровня моря. Только в океане есть еще более глубокие долины", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что это открытие проиллюстрировано на карте Антарктиды, на которой беспрецедентно точно показана форма горной породы под ледяным покровом.

"Ее особенности будут критическими для нашего понимания того, как может измениться полярный юг в будущем. Для сравнения, самая низкая земля на берегу Мертвого моря находится только на 413 м ниже уровня моря. Новая находка показывает, например, раньше неопознанные хребты, которые будут препятствовать отступлению талых ледников в условиях таяния ледников и глобального потепления, и, наоборот, ряд гладких, наклонных рельефов, которые могли бы ускорить вывод ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что над проектом работали шесть лет. Ранее для изучения Антарктиды использовали микроволновые импульсы, проникали сквозь лед и с помощью которых можно было проследить по рельефу скалы. Но оставались районы, в которых было собрано очень мало данных.

Доктор Матье Морлигем предложил метод, который основывается на физике, а именно - сохранении массы.

"Например, если известно, сколько льда проникает в узкую долину и как быстро он движется - объем этого льда можно просчитать, чтобы иметь представление о глубине и шероховатость скрытого дна долины. Таким образом подсчитали, что для ледника Денман, шириной в 20 км , который течет в океан на Земле Королевы Марии, такой подход показывает, что лед спускается на более 3500 м ниже уровня моря", - сообщили в СМИ.

Напомним, в Египте открыли выставку мумифицированных животных.