В анексованому Криму відкрилися усі дільниці для голосування на виборах президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Окупаційна влада АР Крим відзвітувала, що на території півострова відкрилися усі дільниці для голосування на виборах президента РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на представника окупаційної влади, який очолює так званий Виборчком Криму Михайла Малишева.
“З 8 ранку виборчі дільниці відкриті і будуть працювати до 20 вечора. В штатному режимі, зривів не було”, — сказав Малишев.
Він заявив, що на території півострова відкрито 494 виборчі дільничні комісії та 27 територіальних.
Так повідомляється, що підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов вже проголосував.
Нагадаємо, Україна вважає нелегітимним проведення виборів президента РФ на території анексованого півострова.
Президент України закликав світове співтовариства не визнавати результати виборів президента РФ у Криму. Ряд країн вже засудили проведення виборів на території автономії. Зокрема, про не визнання виборів заявило керівництво Європейського Союзу.
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