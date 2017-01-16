В анексованому Криму підготували свій проект в ООН щодо порушення прав людини

"Проект кримської резолюції в ООН по Україні вже підготовлений. У ньому відображений широкий період всіх подій, пов'язаних у тому числі з порушенням прав людини в Криму в український період. Ми постаралися хронологічно описати всю ситуацію", - сказав З.Смірнов.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з тезами, де вказано, що Росія - держава-окупант, а Крим - тимчасово окупована територія.