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В анексованому Криму підготували свій проект в ООН щодо порушення прав людини

В анексованому Криму підготували свій проект в ООН щодо порушення прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У Криму підготували проект резолюції ООН про нібито порушення прав людини на півострові до анексії. Про це повідомив член підконтрольного Росії кримського уряду Заур Смірнов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Проект кримської резолюції в ООН по Україні вже підготовлений. У ньому відображений широкий період всіх подій, пов'язаних у тому числі з порушенням прав людини в Криму в український період. Ми постаралися хронологічно описати всю ситуацію", - сказав З.Смірнов.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з тезами, де вказано, що Росія - держава-окупант, а Крим - тимчасово окупована територія.

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