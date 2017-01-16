В аннексированном Крыму подготовили свой проект в ООН о нарушении прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В крыму подготовил проект резолюции ООН о якобы нарушении прав человека на полуострове до аннексии. Об этом сообщил член подконтрольного России крымского правительства Заур Смирнов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", - сказал З.Смирнов.
Напомним, в конце прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию с тезисами, где указано, что Россия - государство-оккупант, а Крым - временно оккупированная территория.