В американському зоопарку помер тигр Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У зоопарку Міннесоти в США помер амурський тигр, якого звали Путін. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter зоопарку.
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Як зазначили, тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку.
"12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури", — ідеться у повідомленні.
With heavy hearts we share that our 12-year-old male Amur tiger passed away yesterday during a routine medical procedure despite heroic emergency efforts by our team. This is a profound loss, and we thank our staff for their dedication to the animals. https://t.co/XX3K9gqcY8 pic.twitter.com/TECZCoLtz0— Minnesota Zoo (@mnzoo) March 24, 2022
Нагадаємо
У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали на честь турецького безпілотника "Байрактар".