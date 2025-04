В американском зоопарке умер тигр Путин

Детали

Как отметили, тигр умер из-за сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка.

"12-летний амурский тигр по кличке Путин умер от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры", — говорится в сообщении.

With heavy hearts we share that our 12-year-old male Amur tiger passed away yesterday during a routine medical procedure despite heroic emergency efforts by our team. This is a profound loss, and we thank our staff for their dedication to the animals.Https://t.Co/XX3K9gqcY8pic.twitter.com/TECZCoLtz0

— Minnesota Zoo (@mnzoo) March 24, 2022

Напомним

В Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар".