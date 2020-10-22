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В аеропорту Львова виявили "радіоактивний" прилад

В аеропорту Львова виявили "радіоактивний" прилад

Київ • УНН

 • 12260 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, радіаційний фон якого перевищував норму у десятки разів. Він був у пакунку, який хотіли переслати до Риги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Спрацювання комплексу радіаційного контролю “Янтар” відбулося учора в пункті пропуску “Львів-авіа”. За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів. З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до прибуття спеціалістів ДП “Радон” пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.

Нагадаємо, Раді пропонують збільшити штрафи за порушення радіаційної безпеки.

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