В аеропорту Львова виявили "радіоактивний" прилад

“Спрацювання комплексу радіаційного контролю “Янтар” відбулося учора в пункті пропуску “Львів-авіа”. За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів. З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до прибуття спеціалістів ДП “Радон” пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.

Нагадаємо, Раді пропонують збільшити штрафи за порушення радіаційної безпеки.