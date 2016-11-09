В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка, що викрадав активістів Революції Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прикордонники затримали українця, який розшукується правоохоронцями за злочини проти активістів Революції Гідності. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні, 9 листопада, в аеропорту “Бориспіль” прикордонники виявили та затримали громадянина України. Його розшукували правоохоронні органи за злочини проти активістів Революції Гідності.
Виявили чоловіка під час оформлення пасажирів, які відлітали до Тель-Авіву.
Прикордонники встановили, що стосовно українця є доручення уповноважених державних органів. Він підозрюється у вчиненні злочинів проти активістів Революції Гідності. Зокрема, разом з групою осіб брав активну участь, направлену на подавлення акцій протесту в Києві, займався фінансуванням, насильством, організовував поїздки груп по 100 чоловік в столицю та викрадав активістів Революції Гідності.
Громадянина відразу затримали і передали співробітникам правоохоронних органів.