В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину, который похищал активистов Революции Достоинства

Сегодня, 9 ноября, в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили и задержали гражданина Украины. Его разыскивали правоохранительные органы за преступления против активистов Революции Достоинства.

Обнаружили мужчину во время оформления пассажиров, которые улетали в Тель-Авив.

Пограничники установили, что в отношении украинца есть поручение уполномоченных государственных органов. Он подозревается в совершении преступлений против активистов Революции Достоинства. В частности, вместе с группой лиц принимал активное участие, направленное на подавление акций протеста в Киеве, занимался финансированием, насилием, организовывал поездки групп по 100 человек в столицу и похищал активистов Революции Достоинства.

Гражданина сразу задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.