В аеропорту "Бориспіль" українцям затримали рейс до Хургади на півдоби

Виліт рейсу PQ 7001 Київ – Хургада був запланований на 00.05, згодом пасажирам повідомили про несправність літака. Відтак рейс переносили кілька разів.



"Час відльоту встановлює не аеропорт, а конкретно авіакомпанія. Для уточнення цієї інформації потрібно звертатись до SkyUp ", - прокоментували на гарячій лінії аеропорту.



На офіційній сторінці SkyUp в Facebook, попросили надіслати офіційний запит для коментарів. В телефонному режимі зв'язатися з авіакомпанією журналістам УНН не вдалось.



За повідомленням пасажирів, обіцяють подати аеробус буковинських авіаліній з часом вильоту о 15.00 годині. В аеропорту підтвердили наявність рейсу BQ 7001 на Хургаду авіаперевізником Bukovyna Airlines.



"Але я не можу вам гарантувати, що пасажирів з рейсу SkyUp пересадять на цей літак", - уточнили на гарячій лінії аеропорту "Бориспіль".



Нагадаємо, в Україні одну з авіакомпаній позбавили права на перельоти.