В аеропорту "Бориспіль" українцям затримали рейс до Хургади на півдоби
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У аеропорту "Бориспіль" затримують рейс Київ – Хургада на 12 годин. Про це розповіли УНН пасажири рейсу.
Виліт рейсу PQ 7001 Київ – Хургада був запланований на 00.05, згодом пасажирам повідомили про несправність літака. Відтак рейс переносили кілька разів.
"Час відльоту встановлює не аеропорт, а конкретно авіакомпанія. Для уточнення цієї інформації потрібно звертатись до SkyUp ", - прокоментували на гарячій лінії аеропорту.
На офіційній сторінці SkyUp в Facebook, попросили надіслати офіційний запит для коментарів. В телефонному режимі зв'язатися з авіакомпанією журналістам УНН не вдалось.
За повідомленням пасажирів, обіцяють подати аеробус буковинських авіаліній з часом вильоту о 15.00 годині. В аеропорту підтвердили наявність рейсу BQ 7001 на Хургаду авіаперевізником Bukovyna Airlines.
"Але я не можу вам гарантувати, що пасажирів з рейсу SkyUp пересадять на цей літак", - уточнили на гарячій лінії аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо, в Україні одну з авіакомпаній позбавили права на перельоти.