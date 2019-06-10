В аэропорту "Борисполь" украинцам задержали рейс в Хургаду на полдня

Вылет рейса PQ 7001 Киев - Хургада был запланирован на 00.05, потом пассажирам сообщили о неисправности самолета. Поэтому рейс переносили несколько раз.



"Время вылета устанавливает не аэропорт, а именно авиакомпания. Для уточнения этой информации нужно обращаться к SkyUp", - прокомментировали на горячей линии аэропорта.



На официальной странице SkyUp в Facebook, попросили прислать официальный запрос для комментариев. В телефонном режиме связаться с авиакомпанией журналистам УНН не удалось.



По сообщению пассажиров, обещают подать аэробус буковинских авиалиний со временем вылета в 15.00. В аэропорту подтвердили наличие рейса BQ 7001 на Хургаду авиаперевозчиком Bukovyna Airlines.



"Но я не могу вам гарантировать, что пассажиров с рейса SkyUp пересадят на этот самолет", - уточнили на горячей линии аэропорта "Борисполь".



Напомним, в Украине одну из авиакомпаний лишили права на перелеты.