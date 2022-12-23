В аеропортах Великої Британії різдвяний страйк: пасажирів попередили про можливі затримки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прикордонна служба у Великій Британії відсьогодні страйкує у одне з найбільш завантажених періодів Різдва за три роки, і пасажирів попередили про можливі затримки в шести аеропортах країни через страйк до 1000 співробітників, пише УНН з посиланням на Daily Mail.
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Понад 250 000 пасажирів, які прибувають в аеропорти Великої Британії в п'ятницю, було попереджено про можливі затримки через страйки близько 1000 співробітників прикордонної служби, які є членами профспілки державних та комерційних служб (PCS).
До аеропортів прибуде 1290 рейсів, з них 579 у Хітроу, 326 у Гатвіці, 197 у Манчестері та 98 у Бірмінгемі, повідомила авіаційна аналітична фірма Cirium.
Мандрівників попередили про можливі затримки через побоювання довгих черг на пропускних пунктах. Але станом на 7 ранку за місцевим часом змін у розкладі рейсів не було.
Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що воно намагається звести до мінімуму затримки пасажирів під час страйків за допомогою військовослужбовців та добровольців з державної служби, навчених перевіряти паспорти.
Військові та цивільні службовці були викликані для допомоги в аеропортах Хітроу, Бірмінгема, Кардіффа, Гатвіка, Глазго та Манчестера, а також у порту Ньюхейвен у Східному Сассексі.
Люди, які вилітають із найзавантаженішого аеропорту країни, Хітроу, навряд чи будуть затримані, при цьому найбільший вплив відчують ті, хто прибуває до країни, зазначає видання.
1000 співробітників прикордонної служби розпочинають перший із восьмиденних страйків під час найжвавішого Різдва за три роки. Глава профспілки PCS Марк Сервотка сьогодні попередив, що дії прикордонних сил можуть тривати до травня, якщо не буде досягнуто згоди.
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