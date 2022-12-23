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В аэропортах Великобритании рождественская забастовка: пассажиров предупредили о возможных задержках

В аэропортах Великобритании рождественская забастовка: пассажиров предупредили о возможных задержках

Киев • УНН

 • 359386 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Пограничная служба в Великобритании с сегодняшнего дня бастует в самое загруженное Рождество за три года, и пассажиров предупредили о возможных задержках в шести аэропортах страны из-за забастовки до 1000 сотрудников, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Более 250 000 пассажиров, прибывающих в аэропорты Великобритании в пятницу, были предупреждены о возможных задержках из-за забастовок около 1000 сотрудников пограничной службы, которые являются членами профсоюза государственных и коммерческих служб (PCS).

В аэропорты прибудет 1290 рейсов, из них 579 в Хитроу, 326 в Гатвике, 197 в Манчестере и 98 в Бирмингеме, сообщила авиационная аналитическая фирма Cirium.

Путешественников предупредили о возможных задержках из-за опасений длинных очередей на пропускных пунктах. Но по состоянию на 7 утра по местному времени изменений в расписании рейсов не было.

Министерство внутренних дел страны заявило, что оно пытается свести к минимуму задержки пассажиров во время забастовок, с помощью военнослужащих и добровольцев из государственной службы, обученных проверять паспорта.

Военные и гражданские служащие были вызваны для помощи в аэропортах Хитроу, Бирмингема, Кардиффа, Гатвика, Глазго и Манчестера, а также в порту Ньюхейвен в Восточном Сассексе.

Люди, вылетающие из самого загруженного аэропорта страны, Хитроу, вряд ли будут задержаны, при этом наибольшее влияние ощутят те, кто прибывает в страну, отмечает издание.

1000 сотрудников пограничной службы начинают первую из восьмидневных забастовок во время самого оживленного Рождества за три года. Глава профсоюза PCS Марк Сервотка сегодня предупредил, что действия пограничных сил могут продлиться до мая, если не будет достигнуто соглашения.

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