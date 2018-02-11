Ужгородські мініскульптури: родзинки найменшого обласного центру України

Саме за цими мініатюрками, яких нараховується вже зо три десятка, сучасні туристи знають місто над Ужем.

Автор мініатюрних родзинок — ужгородський скульптор Михайло Колодко. Кожна фігурка з′являлася в Ужгороді не випадково, мала унікальну історію, а згодом обростала ще й легендами, які так люблять туристи.

Заради експерименту ми проклали наш маршрут Ужгородом саме за мініскульптурами. Забігаючи наперед, зазначимо, що за дві години можна побачити мінімум 25 мініатюрок — 10 на лівому березі Ужа і 15 на правому. Однак зауважимо, що така екскурсія можлива лише за умови знання локації, де встановлені мініскульптури, інакше побачити їх дуже непросто. Усі розуміють, що “міні” означає розмір, менший за людський зріст, однак насправді кожна фігурка вимірюється кількома сантиметрами (від 7 до 35 см).

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На транспортному мості у грудні 2017 року встановили мініскульптуру “Лебедине озеро” — це поки що остання серед ужгородських мініатюрок. Маленький телевізор зафіксував зображення культового балету Петра Чайковського, який свого часу транслювали під час радянських переворотів. Прямуючи від мосту по Київській набережній в напрямку центра міста, ви зустрінете ще чотири мініатюрки — родину їжачків, “пам′ятник Орієнтувальнику”, вузол Кротона (Іван Фірцак-Кротон — найсильніша людина планети 1928 р.), солдата Швейка, угорського художника Тіводара Чонтварі на ковзанах. На сьогодні в ужгородського Швейка є “брат-близнюк” в Одесі, а з “пам′ятника Орієнтувальнику” свого часу вкрали самого “Орієнтувальника”. Вузол Кротона, або ж скульптурка “Сила”, став фотозоною, де свою силу демонструють туристи й містяни, а діти й досі намагаються розгадати, як можна було зав′язати вузол на металевій трубі.

На початку пішохідного мосту знаходиться одна з найулюбленіших мініатюрок ужгородців та гостей міста — маяк Унгвар, або ж маячок Свододка. “Закарпатському флоту присвячується”, — написано на табличці під скульптурою. Справа у тому, що Свободка — це найменший в Україні діючий річковий маяк, у факелі насправді цілодобово функціонує червоний ліхтарик. А ще повз ужгородську “статую Свободи” пролягає маршрут щорічної “Ужгородської регати”.

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Тут же на сходах пішохідного мосту, або консульських сходах, встановлено мініпам′ятник кубику Рубіка, автором якого є угорський винахідник Ерньо Рубік. Поруч, на Православній набережній, ще дві мініатюри — всесвітньо відомому композиторові Белі Бартоку та угорській графині Крістіні Чакі й її чоловікові Міклошу Берчені. До останньої скульптури у День Святого Валентина почнеться “паломництво” закоханих для пам′ятних селфі.

Вздовж річки Уж на правому березі знаходяться ще чотири мініскульптури, серед яких Святий Миколай — найперша ужгородська мініатюра, яку встановили у 2011 році. Миколайчик — це місце початку багатьох екскурсійних маршрутів по Ужгороду. Загалом існує вже кілька путівників по обласному центру Закарпаття, які безпосередньо прив′язані до розташування мініскульптур. За пару метрів від Миколайчика “курсує” мініскульптура “Пароплав “Карпатія” як нагадування, що колись Уж був судноплавною річкою. А на перехресті набережної Незалежності і вулиці Корзо вдивляється у потік Ужа англійський композитор та клавішник, учасник гурту “Deep Purple” Джон Лорд. До Ужгорода англієць не має жодного відношення, але символічно, що саме біля цієї мініатюрки у теплу пору року просто неба виступають місцеві рок-гурти.

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На Поштовій площі неподалік міськради у вересні минулого року з′явився найменший в Україні (а може, й світі) пам′ятник телефону розміром з сірникову коробку. Мініскульптура “Hallom” присвячена винахіднику першої у світі телефонної станції угорцю Тиводару Пушкашу. Через дорогу від ужгородської мерії знаходиться найнепомітніша мініскульптура Ужгорода — карта України у вигляді плитки шоколаду. Вочевидь, у цьому пам′ятнику криється певний символізм, а ось сенс скульптури і її безпосереднє розташування знайде лише дотепний і цілеспрямований.

На площі Жупанатській розташовані ще чотири мініпам′ятника — геніальному Енді Ворголу, першому губернатору Закарпаття Георгію Жатковичу, словаку-русину й сержанту морської піхоти США Майклу Стренку, угорському композитору Ференцу Лісту. Останній, до речі, має звичку “гастролювати” Ужгородом і на площу Жупанатську він прибув з площі Театральної. Можливо, саме тому мініатюрний Ліст на новому місці сидить на валізі. А от Енді Воргол — це своєрідний герой і привід для гордості на Закарпатті. В Ужгороді є оригінальний пам′ятник у людський зріст і мініскульптура, а в Ужгородському районі — площа на честь засновника поп-арту, всесвітньо відомого американського митця українсько-лемківського походження.

На площі імені Гаврила Глюка встановлено маленький пам′ятник цьому відомому українському живописцю. На площі імені себе Глюк “їде” на власному авто й везе свої ж картини і мольберт для майбутніх творів. Мініскульптура Гаврилу Глюку одна з найбільших за розміром, який сягає 30-35 сантиметрів.

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На площі Корятовича на кам′яному постаменті встановлено крихітний пам′ятник мандрівнику Мухамаду аль Ідрісі, який у своєму літописі 1154 року вперше згадав про Ужгород. У містян вже з′явилася традиція пити каву із аль Ідрісі, адже поблизу зручного постаменту знаходиться кілька кав′ярень. Кому ж більше до смаку вино, а не кава, той прямує на пішохідну вулицю Волошина, де поблизу дегустаційних залів сидить на діжці з вином маленький Петро І. За легендою, імператор свого часу не відмовлявся продегустувати закарпатського вина. Тут же, на вулиці Волошина, на подвір′ї музичного училища “сидить” мініатюрний австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт. І щоб остаточно переконатися, що Ужгород — це українське місто, яке сусідить з усією Європою, треба піднятися до мініЕйфелевої вежі на вулиці Духновича.

Завершуємо ужгородські мандри біля річки Уж, де на площі Фенцика встановлено скульптурку мультиплікаційному герою — Кукоцу, якого ще вважають своєрідним талісманом місцевих рибалок.

“За кадром” залишилися ще кілька мініскульптур і їхня кількість постійно збільшується. Вже у лютому Ужгород очікує на мініпоповнення туристичних родзинок. Побачити “родичів” ужгородських мініскульптурок вже можна й в інших районах Закарпаття, а також за кордоном, однак їхня батьківщина залишається незмінною.