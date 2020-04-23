Ужгородські мініскульптури одягли у захисні маски
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Ужгороді для заохочення мешканців дотримуватись заходів безпеки під час карантину, місцевий мешканець одягнув 15 мініскульптурок у захисні маски, передає УНН з посиланням на "Суспільне".
Повідомляється, що для зйомки мініскульптурок, міні-маски були пошиті на замовлення місцевою майстринею Іриною Лукашенко, яка на різні свята шиє одяг для мініскульптур.
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Окрім мініскульптур, у захисні маски одягли пам’ятник художника Ігнатія Рошковича, ужгородського кавомана та статую "Дівчина з голубом".
Місцевий художник Костянтин Черкай провів для "одягнених" скульптур фотосессію.
Як повідомлялося в УНН, раніше в Ужгороді з′явилася нова, 32-га за ліком мініскульптура.
Мініатюрний пам′ятник натуралісту Іштвану Лаудону встановили на огорожі дендросаду, який той заснував ще наприкінці ХІХ століття.