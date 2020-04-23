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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61661 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99361 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130378 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Ужгородские минискульптуры одели в защитные маски

Ужгородские минискульптуры одели в защитные маски

Киев  •  УНН

 • 13211 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Ужгороде для поощрения жителей соблюдать меры безопасности во время карантина, местный житель одел 15 минискульптурок в защитные маски, передает УНН со ссылкой на "Общественное".

Сообщается, что для съемки минискульптурок, мини-маски были пошиты на заказ местной мастерицей Ириной Лукашенко, которая на различные праздники шьет одежду для минискульптур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ужгородские минискульптуры: изюминки малейшего областного центра Украины.

Кроме минискульптур, в защитные маски одели памятник художника Игнатия Рошковича, ужгородского кофемана и статую "Девушка с голубем".

Местный художник Константин Черкай провел для "одетых" скульптур фотосессию.

Как сообщалось в УНН, ранее в Ужгороде появилась новая, 32-я по счету минискульптура.

Миниатюрный памятник натуралисту Иштвану Лаудону установили на заборе дендросада, который тот основал еще в конце XIX века.

Украинские Национальные Новости

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