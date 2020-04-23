Ужгородские минискульптуры одели в защитные маски
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Ужгороде для поощрения жителей соблюдать меры безопасности во время карантина, местный житель одел 15 минискульптурок в защитные маски, передает УНН со ссылкой на "Общественное".
Сообщается, что для съемки минискульптурок, мини-маски были пошиты на заказ местной мастерицей Ириной Лукашенко, которая на различные праздники шьет одежду для минискульптур.
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Кроме минискульптур, в защитные маски одели памятник художника Игнатия Рошковича, ужгородского кофемана и статую "Девушка с голубем".
Местный художник Константин Черкай провел для "одетых" скульптур фотосессию.
Как сообщалось в УНН, ранее в Ужгороде появилась новая, 32-я по счету минискульптура.
Миниатюрный памятник натуралисту Иштвану Лаудону установили на заборе дендросада, который тот основал еще в конце XIX века.