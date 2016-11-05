Ужгород не повернеться до подачі води за графіком
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 листопада. УНН. ПАТ “Закарпаттяобленерго” не відключатиме КП “Водоканал м. Ужгород” від енергопостачання за борги. Такої домовленості було досягнуто у ході переговорів міського голови Ужгорода Богдана Андріїва з керівником водоканалу Станіславом Карташовим та генеральним директором енергопідприємтсва Віктором Петровим. Про це УНН повідомили в прес-службі Ужгородської міської ради.
Як зазначили у прес-службі, було домовлено, що енергопостачальна компанія не вдаватиметься до крайніх заходів і не відключатиме водоканал від енергопостачання, натомість комунальне підприємство зобов’язується погасити заборгованість.
Водночас, про те, як переконуватимуть ужгородців повернути заборгованість за водопостачання та водовідведення у 35 мільйонів гривень, поки не повідомляється.
Як раніше повідомляв УНН, 2 листопада, на офіційному сайті КП “Водоканал м. Ужгород” з′явилося повідомлення, що з 11 листопада 2016 року в Ужгороді можуть знову запровадити водопостачання для населення за графіком.