Ужгород не вернется к подаче воды по графику

Как отметили в пресс-службе, было договорено, что энергоснабжающая компания не будет прибегать к крайним мерам и отключать водоканал от энергоснабжения, зато коммунальное предприятие обязуется погасить задолженность.

В то же время, о том, как будут убеждать ужгородцев вернуть задолженность за водоснабжение и водоотведение в 35 млн.гривен, пока не сообщается.

Как ранее сообщал УНН, 2 ноября, на официальном сайте КП "Водоканал г. Ужгород" появилось сообщение, что с 11 ноября 2016 года в Ужгороде могут снова ввести водоснабжения для населения по графику .