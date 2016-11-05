Ужгород не вернется к подаче воды по графику
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 ноября. УНН. ПАО "Закарпатьеоблэнерго" не будет отключать КП "Водоканал г. Ужгород" от энергоснабжения за долги. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров мэра Ужгорода Богдана Андриива с руководителем водоканала Станиславом Карташовым и генеральным директором енергопредприятия Виктором Петровым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.
Как отметили в пресс-службе, было договорено, что энергоснабжающая компания не будет прибегать к крайним мерам и отключать водоканал от энергоснабжения, зато коммунальное предприятие обязуется погасить задолженность.
В то же время, о том, как будут убеждать ужгородцев вернуть задолженность за водоснабжение и водоотведение в 35 млн.гривен, пока не сообщается.
Как ранее сообщал УНН, 2 ноября, на официальном сайте КП "Водоканал г. Ужгород" появилось сообщение, что с 11 ноября 2016 года в Ужгороде могут снова ввести водоснабжения для населения по графику .