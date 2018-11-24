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УЄФА заявив, що інформує WADA і ФІФА про всі випадки з допінгом

УЄФА заявив, що інформує WADA і ФІФА про всі випадки з допінгом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповідно до кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) інформує WADA і міжнародну федерацію футболу (ФІФА) про всі випадки, пов’язані з вживанням допінгу гравцями. Про це російському агентству ТАРС повідомили в прес-службі УЄФА, інформує УНН.

У п’ятницю німецьке видання Spiegel з посиланням на портал Football Leaks опублікувало статтю, в якій говорилося, що допінг-проба Рамоса, взята у нього на наступний день після фінального матчу Ліги чемпіонів сезону 2016/17 з італійським “Ювентусом”, дала позитивний результат на дексаметазон. У статті також стверджувалося, що УЄФА закрив справу щодо гравця, допустивши, що Рамос і лікар “Реала” могли зробити адміністративну помилку при заповненні документів. Пізніше “Реал” виступив з повідомленням, що Рамос ніколи не порушував антидопінгові правила, а УЄФА оперативно втрутився в цю ситуацію, запитавши інформацію.

“УЄФА категорично відкидає необґрунтовані звинувачення, що стосуються інформації про позитивний результат на допінг. Вся антидопінгова робота УЄФА проводиться в повній відповідності з кодексом Всесвітнього антидопінгового агентства, — йдеться в повідомленні. — УЄФА інформує WADA і ФІФА про всі випадки, як це вимагає кодекс WADA, наводячи всю детальну інформацію, доповіді фахівців і факти під час розслідування подібних справ”.

“Необхідно підкреслити, що WADA і УЄФА мають право подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на будь-яке рішення УЄФА щодо ситуацій по допінг-контролю. Однак ні WADA, ні ФІФА подібних апеляцій не подавали. Сама WADA офіційно підтвердила, що все було виконано УЄФА належним чином відповідно до її кодексом”, — додали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, провідні футбольні клуби Європи працюють над створенням елітної ліги.

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